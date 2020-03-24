رئيس هيئة الرقابة: المشاريع الحكومية هي أكبر منبع للفساد (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أوضح رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن الكهموس، أن اختصاص الهيئة هو الرقابة على الجهات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة بنسبة ٢٥٪ والقطاع الخاص المتعاقد مع الحكومة.

ولفت “الكهموس” إلى أن المشاريع الحكومية هي أكبر منبع للفساد، بحكم أن الدولة تصرف فيها مبالغ عالية، مضيفاً أن هناك موظفين حكوميين يستغلون الوضع، ويأخذون الأموال بغير وجه حق، أي اكتساب غير شرعي للأموال.

وأضاف الكهموس، خلال لقائه مساء الأحد في برنامج “في الصورة” أن دمج الأجهزة المختصة بمحاربة الفساد أعطى قوة في معالجة القضايا، وأبرز أن المملكة جادة في المعالجة، مضيفا: “كان هناك تشتت وازدواجية في جهود لجان الرقابة والفساد فاقترحت الدمج لتوحيد الجهود في متابعة القضايا”.

وفيما يتعلق بجهود مكافحة الفساد، قال “إن الفساد في المملكة يتركز غالباً في الوزارات ذات الميزانيات العالية”.

وأضاف رداً على سؤال عن أكبر منبع للفساد في المملكة، بقوله “إن الوزارات حينما يكون المخصص في ميزانيتها مرتفعاً، ففي الغالب يكون هناك ثغرات للفساد”، لافتاً إلى أنه لا يحدد وزارة بعينها، لكن هذا الذي لمسه بحكم عمله، والسبب في ذلك هو أنه كلما زادت ميزانية الوزارة زادت مشاريعها وبالتالي يزيد الفساد.

وفيما يتعلق بجائحة كورونا التي تجتاح العالم قال “لقد اتخذنا بعض الإجراءات بناء على تفشي كورونا،وارتأينا إطلاق سراح نسبة ليست بالقليلة من الموقوفين في القضايا البسيطة بالكفالات الحضورية الضامنة”.