هل لديك أعراض كورونا؟.. تأكد من سلامتك بإجراء بسيط

تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة الصحة رسالة للمواطنين والمقيمين عبر هواتفهم الجوالة تضمن إمكانية التحقق من خلوهم من فيروس كورونا من خلال إجراء اختبار بسيط عبر تطبيق “موعد” التابع لوزارة الصحة.

وقالت وزوارة الصحة في رسالتها: “هل لديك أعراض كورونا؟ ‎يمكن التحقق بسهولة عبر التقييم الذاتي واستلام التوجيه السليم عن طريق تطبيق موعد”.

ويمكن تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي عبر الموقع الالكتروني لوزارة الصحة (اضغط هنا).

ويتيح التطبيق تقديم الخدمات الإلكترونية من وزارة الصحة وأيضا يتيح الاستفادة من عمليات حجز المواعيد في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإدارة هذه المواعيد بتعديلها أوالقيام بإلغائها.