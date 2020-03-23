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الرياض.. إغلاق وغرامات لـ500 محل مخالف لقرار الإغلاق الاحترازي (صور)

الرياض.. إغلاق وغرامات لـ500 محل مخالف لقرار الإغلاق الاحترازي (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة الرياض أنه تم إغلاق ٥٠٦ محال تجارية مشمولة بقرارات الإغلاق الاحترازي لمنع انتشار فيروس كورونا ضمن نطاق مدينة الرياض خلال الأيام السبعة الماضية.

وأضافت الأمانة، أنه تم تطبيق الغرامات بحق المخالفين بحدها الأعلى، وأحالت المُلاك إلى الجهات الحكومية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتنوعت أنشطة المحال المخالفة ما بين مقاهٍ شعبية، ومحال حلاقة رجالية، ومطاعم تقدم خدماتها داخل أروقتها، ومراكز رياضية، وصالات ترفيهية.. وجرى التعامل معها وفق ما تقتضيه الأنظمة من تعليمات صارمة؛ لما تشكله تلك الأنشطة من خطورة على سلامة السكان في هذه المرحلة.

هذا وتشدد أمانة الرياض على مُلاك المنشآت التجارية كافة بضرورة اتباع التعليمات، والالتزام بها، والتعاون مع الجهات الحكومية لوقاية المجتمع من فيروس كورونا، متمنية السلامة والصحة للجميع.

وينفِّذ مراقبو الأمانة جولات تفتيشية يومية لضمان امتثال المنشآت للتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، إلى جانب الاهتمام بجولات الإصحاح البيئي، وما تشمله من تعقيم، ورش المبيدات، والعناية بنظافة الأماكن العامة ذات التردد السكاني المرتفع، كالسوبر ماركت والصيدليات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

 

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