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توضيح من «الحج والعمرة» بشأن الإعفاء القانوني والمالي للمعتمرين المتأخرين

توضيح من «الحج والعمرة» بشأن الإعفاء القانوني والمالي للمعتمرين المتأخرين
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تواصل – فريق التحرير:

أتاحت وزارة الحج والعمرة، اليوم (الإثنين)، الفرصة للمعتمرين المتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم في المدة النظامية لموسم العمرة لعام ١٤٤١هـ للتقدم بطلب الإعفاء القانوني والمالي المترتب على التأخر.

ولفتت الوزارة إلى أنها تستقبل طلبات الإعفاء حتى تاريخ 4 شعبان 1441هـ على موقعها الإلكتروني.

وبينت بأن الجهات المختصة ستتولى تأمين وسيلة التنقل إلى بلد المعتمر عبر رسالة نصية على هاتفه المسجل في النظام، متضمنة تفاصيل الرحلة وموعد السفر.

وشددت الوزارة على أن العقوبات النظامية بحدّها الأعلى ستُطبق عل المعتمرين الذين لم يستفيدوا من فترة الإعفاء.

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