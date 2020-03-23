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توضيح من إمارة مكة بشأن الرصد الآلي لمخالفة اختراق قرار منع التجول

توضيح من إمارة مكة بشأن الرصد الآلي لمخالفة اختراق قرار منع التجول
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة أنه لن يكون هناك رصد آلي لمخالفة اختراق قرار منع التجول، بل سيكون بعد التأكد من هوية ومهنة قائد المركبة، لافتة إلى أنه مُستثنى من القرار المعلن عنه سابقا بشأن قرار منع التجول.

ودعت الإمارة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، من حُررت ضدهم مخالفات آلية من منسوبي القطاعات المُستثناة ومندوبي تطبيقات التوصيل إلى التواصل مع المرور لإلغاء هذه المخالفات.

يذكر أن قرار منع التجول دخل حيز التنفيذ مساء اليوم الإثنين، من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً بمختلف مناطق المملكة.

وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت في وقت سابق، أن من يخالف أمر منع التجول يُعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، وتُضاعف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً، باستثناء حالات الضرورة القصوى -بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة- وفقاً لما تحدده الجهة المختصة.

 

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