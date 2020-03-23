«متحدث التجارة»: إغلاق جميع المطاعم خلال فترة منع التجول

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، مساء اليوم الاثنين، عبد الرحمن الحسين أنه تم إغلاق جميع المطاعم في فترة منع التجول.

وأضاف الحسين، في تصريحات لـ”الإخبارية نت”، أنه سيتم تحويل أنشطة التطبيقات لتوصيل طلبات الخضار واللحوم والتموينات.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أصدر بالأمس أمرا ملكيا يقضي بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة 21 يوما، ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.

وكانت المملكة اتخذت إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، منها تعليق الدراسة وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، وتعليق العمل بالبصمة في العديد من المؤسسات، وتعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين.

كما شدَّدت وزارة الصحة على جميع القادمين من خارج المملكة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا من تاريخ دخول المملكة، موضحة أنَّ الإجازة الطبية ستكون متوفرة على تطبيق صحتي خلال اليومين القادمين، للحدّ من انتشار فيروس كورونا.