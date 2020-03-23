الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

تحرير مخالفه لقائد مركبة كسر منع التجول بقيمة 10 آلاف ريال (فيديو)

تحرير مخالفه لقائد مركبة كسر منع التجول بقيمة 10 آلاف ريال (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

حرر أحد رجال المرور، مساء اليوم الاثنين، مخالفة على قائد مركبة بسبب كسر منع التجول بقيمة 10 آلاف ريال، في أحد المناطق بالمملكة.

وقال رجل الأمن خلال المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع، أن هذا القرار مهم للغاية حافظا على سلامتك وسلامة الجميع.

وكانت وزارة الداخلية أوضحت أن من يخالف أمر منع التجول يُعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، وتُضاعف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً.

وأشارت إلى أن العقوبة لا تسري على حالات الضرورة القصوى -بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة- وفقاً لما تحدده الجهة المختصة.

 

مواد ذات صلة

قيادي أمني يحذر: ثمن رغيف الخبز خلال منع التجول 10 آلاف ريال (فيديو)

قيادي أمني يحذر: ثمن رغيف الخبز خلال منع التجول 10 آلاف ريال (فيديو)

«متحدث التجارة»: إغلاق جميع المطاعم خلال فترة منع التجول

«متحدث التجارة»: إغلاق جميع المطاعم خلال فترة منع التجول

توجيه من «هيئة الاتصالات» لشركات خدمات التوصيل مع بدء تطبيق منع التجول

توجيه من «هيئة الاتصالات» لشركات خدمات التوصيل مع بدء تطبيق منع التجول

توضيح من «التجارة» بشأن خدمات المواطنين خلال «منع التجول» (فيديو)

توضيح من «التجارة» بشأن خدمات المواطنين خلال «منع التجول» (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>