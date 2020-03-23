تحرير مخالفه لقائد مركبة كسر منع التجول بقيمة 10 آلاف ريال (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

حرر أحد رجال المرور، مساء اليوم الاثنين، مخالفة على قائد مركبة بسبب كسر منع التجول بقيمة 10 آلاف ريال، في أحد المناطق بالمملكة.

وقال رجل الأمن خلال المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع، أن هذا القرار مهم للغاية حافظا على سلامتك وسلامة الجميع.

وكانت وزارة الداخلية أوضحت أن من يخالف أمر منع التجول يُعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، وتُضاعف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً.

وأشارت إلى أن العقوبة لا تسري على حالات الضرورة القصوى -بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة- وفقاً لما تحدده الجهة المختصة.