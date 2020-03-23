قيادي أمني يحذر: ثمن رغيف الخبز خلال منع التجول 10 آلاف ريال (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

دعا أحد القيادات الأمنية في شرطة منطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بقرار منع التجول، محذرا من مغبة مخالفة أمر خادم الحرمين الشريفين بمنع التجول الجزئي.

وأوضح العميد جمعان الزهراني في حديث لقناة “العربية” إن من يخرج لشراء الخبز في أوقات منع التجول فسيجد ثمنه 10 آلاف ريال، في إشارة للغرامة المفروضة على مخالفة الأمر.

يذكر أن قرار منع التجول دخل حيز التنفيذ مساء اليوم الإثنين، من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً بمختلف مناطق المملكة.

وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت في وقت سابق، أن من يخالف أمر منع التجول يُعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، وتُضاعف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً.

وأشارت إلى أن العقوبة لا تسري على حالات الضرورة القصوى -بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة- وفقاً لما تحدده الجهة المختصة.