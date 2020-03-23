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شاهد.. شوارع المملكة مع بدء تطبيق قرار منع التجول

شاهد.. شوارع المملكة مع بدء تطبيق قرار منع التجول
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تواصل – فريق التحرير:

دخل قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمنع التجول في جميع أنحاء المملكة ابتداءً من الساعة 7 مساءً وحتى 6 صباحاً لمدة 21 يوماً حيز التنفيذ، في إطار جهود مواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19”.

ونشرت قناة “الإخبارية” عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو أظهرت من خلاله الشوارع والطرق الرئيسية في العديد من مناطق المملكة، حيث بدت خالية تماما من المارة بعد دقائق من تطبيق القرار، وسط تواجد مكثف للجهات الأمنية لمباشرة تطبيق المنع.

وكانت وزارة الداخلية أوضحت أن من يخالف أمر منع التجول يُعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، وتُضاعف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً، مشيرة إلى أن العقوبة لا تسري على حالات الضرورة القصوى -بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة- وفقاً لما تحدده الجهة المختصة.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أصدر بالأمس أمرا ملكيا يقضي بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة 21 يوما، ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، وذلك من مساء يوم الإثنين 28 رجب 1441 هجرية الموافق 23 مارس 2020 ميلادية،

وكانت المملكة قد اتخذت إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، منها تعليق الدراسة وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، وتعليق العمل بالبصمة في العديد من المؤسسات، وتعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين.

كما شدَّدت وزارة الصحة على جميع القادمين من خارج المملكة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا من تاريخ دخول المملكة، موضحة أنَّ الإجازة الطبية ستكون متوفرة على تطبيق صحتي خلال اليومين القادمين، للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

 

 

 

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