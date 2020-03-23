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«الغذاء والدواء» تتخذ خطوات استباقية لضمان توفر الأدوية والمعقمات

«الغذاء والدواء» تتخذ خطوات استباقية لضمان توفر الأدوية والمعقمات
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنها سارعت لاتخاذ خطوات استباقية منذ بداية أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19) لضمان توفير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والتحقق من مخزونها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على صحة المواطن والمقيم، والتي تمثلت في مضامين الكلمة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله مؤخراً، وإجراءات لجنة متابعة مستجدات الفيروس.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنها باشرت إصدار موافقات فورية على طلبات تسجيل وتصنيع واستيراد المستحضرات الصيدلانية والمعقمات، وعملت على تسريع آلية تقييم المستحضرات الصيدلانية، وذلك استباقاً لأي نقص محتمل بسبب تأثر المصانع العالمية.

واضافت “أنه بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية)، بادرت الهيئة بمتابعة توفر أدوية قد تستخدم في البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا (كوفيد 19)”.

ومن ضمن الإجراءات التي تقوم بها الهيئة لمنع تفشي كورونا؛ استقبال البلاغات المتعلقة بنقص الأدوية لدى الجهات الصحية وتحليلها وتقديم الحلول لتوفيرها، إضافة إلى تلقي التنبيهات من المصادر العالمية والشركات المصنّعة والوكلاء باحتمالية تأثر إمداد الأدوية من خلال النظام الالكتروني “رصد” والعمل على تقديم الدعم اللازم لتجاوزها قدر المستطاع، ووضع خطة متكاملة لتقليل أثر أي شح عالمي في الأدوية على المخزون بالمملكة.

وأشارت هيئة الغذاء والدواء أنها كثّفت تواصلها مع الوكلاء والموزعين والصيدليات المرجعية لتحديد كميات المستلزمات الطبية المستخدمة في الوقاية من الفيروس المتوفرة لديهم , وعملت أيضاً على حصر المعقمات المدرجة لديها والمسوقة والموافقات التي تم تزويدها للشركات خلال الفترة الماضية بهدف التأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة من الهيئة وذلك عبر إجراء تحاليل لعينات منها في مختبراتها، إضافة إلى متابعة البلاغات الواردة حولها بشكل فوري واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهها.

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