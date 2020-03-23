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الإمارات.. 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 3 حالات

الإمارات.. 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 3 حالات
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تواصل – وكالات:

رصدت الإمارات، اليوم الاثنين، 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19” من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر تعود لجنسيات مختلفة.

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم القطاع الصحي في دولة الإمارات الدكتورة فريدة الحوسني أن إحدى الحالات المعلنة كانت عائدة من السفر ولم تلتزم بالحجر المنزلي وانتظار ظهور الفحص الطبي، مما تسبب في نقل العدوى إلى 17 حالة خالطهم من الأهل والأقارب وزملاء العمل، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 198 حالة حتى الآن.

وأشارت الحوسني إلى أنه تم شفاء 3 حالات وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.

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