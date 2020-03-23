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الشيخ المطلق يوضح كيفية صلاة الجنازة في ظل الإجراءات الاحترازية (فيديو)

الشيخ المطلق يوضح كيفية صلاة الجنازة في ظل الإجراءات الاحترازية (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء، حكم صلاة الجنازة وكيفيتها في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال المطلق في لقاء ببرنامج “فتاوى” على قناة السعودية إن صلاة الجنازة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في المسجد، ولم تُقم في المسجد إلا بعد زمن النبوة”.

وأضاف “أن الصحابة كانوا يصلون على الموتى بالقرب من المقبرة، مشيراً إلى أن هذا معمول به في بعض الدول الإسلامية في عصرنا الحالي”.

وتابع الشيخ المطلق أنه في ظل هذه الظروف يجب على أقارب الميت عدم إبلاغ الناس بالحضور للجنازة، وبعد الانتهاء من دفن ميتهم يبلغون الناس بأنهم سيتقبلون التعازي عبر الهاتف.

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