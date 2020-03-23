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علماء روس يبتكرون مادة مطهرة قد تحمي من فيروس كورونا

علماء روس يبتكرون مادة مطهرة قد تحمي من فيروس كورونا
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تواصل – وكالات:

أعلن المكتب الإعلامي لجامعة كبردينو-بلقاريا الروسية، أن علماء مركز المواد المتقدمة والتقنيات المضافة ابتكروا مواد بوليميرية مطهرة يمكن أن تحمي من فيروس كورونا.

وقالت الجامعة في بيان لها: “حصل علماء مركز المواد المتقدمة والتقنيات المضافة، على براءة اختراع لابتكارهم، وقد أكدت نتائج التجارب المخبرية على الخصائص المطهرة لهذه المواد، وعدم سميتها وأنها غير ضارة بالإنسان إطلاقاً”.

وأشار إلى أن هذه المواد قد استخدمت يوم الجمعة 20 مارس الجاري في تطهير جدران مبنى الجامعة، مضيفاً: “تضمن هذه المواد حماية فعالة للأسطح لفترة زمنية طويلة من مختلف الفطريات والميكروبات، لذلك يجب استخدامها في تطهير مقابض الأبواب والدرابزين وأزرار المصاعد في مباني الجامعة”.

وختم البيان، بقوله: “يدرس علماء الجامعة حاليا مستوى فعاليتها وتاثيرها في الخصائص البيولوجية وبنية أنواع فيروس كورونا المعدية”.

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