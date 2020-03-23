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جوجل تعلن مفاجأة لأصحاب الهواتف القديمة

جوجل تعلن مفاجأة لأصحاب الهواتف القديمة
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تواصل – وكالات:

بعد أن أصبح التواصل المباشر صعباً مع انتشار عدوى كورونا، قررت جوجل إطلاق تطبيق لمكالمات الفيديو يعمل حتى مع الهواتف القديمة.

وأوضحت جوجل أن مستخدمي هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة والضعيفة بات بإمكانهم التواصل مع الآخرين عبر مكالمات الفيديو بفضل النسخة الجديدة المخففة من تطبيق Camera Go؛ وفقاً لروسيا اليوم.

والمميز في التطبيق الجديد هو أنه لن يشغل مساحة كبيرة في الهواتف التي لا تملك مساحة تخزين داخلية كبيرة، كما أنه سيمكن المستخدم من التقاط صور بدقة جديدة دون أن يشغل حيزاً كبيراً من ذاكرة الجهاز، وسيعمل دون أي مشكلات مع الهواتف المزودة بذاكرة وصول عشوائي 1 غيغابايت.

وسيسهل هذا التطبيق التواصل لأصحاب الهواتف الزهيدة الثمن والذين يفوق عددهم 100 مليون مستخدم حالياً، ويستخدمون أكثر من 1600 طراز من الهواتف المتوسطة الفئة.

ومن أول الهواتف الجديدة التي ستحصل على هذا التطبيق سيكون هاتف NOKIA-3.1 الذي سيطرح في الأسواق قريباً.

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