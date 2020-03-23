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إلى مرضى الربو.. هل تؤدي الإصابة بفيروس كورونا إلى الوفاة؟

إلى مرضى الربو.. هل تؤدي الإصابة بفيروس كورونا إلى الوفاة؟
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تواصل – وكالات:

اعتاد المصابون بالربو على نزلات البرد الموسمية والإنفلونزا، التي تزيد من تفاقم حالاتهم وتسبب الصفير والسعال، ولكن مع ظهور فيروس كورونا قد يصبح الأمر مختلفاً.

وبما أن فيروس كورونا يعرف بمهاجمته الجهاز التنفسي، فإن مرضى الربو يتساءلون الآن عما إذا كانوا من بين الفئات الأكثر عرضة للإصابة به، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.

– ما خطر الإصابة بالفيروس التاجي إذا كنت تعاني من الربو؟

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، إذا كنت تعاني من الربو، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

ويصاب مرضى الربو بالتهابات الجهاز التنفسي التي يمكن أن تؤدي إلى أعراض مشابهة لفيروسات القلب التاجية مثل ضيق التنفس والسعال.

ولكن، لا يوجد دليل قاطع يثبت أن أي شخص مصاب بالربو معرض لخطر أكبر للإصابة بـCOVID-19.

ومع ذلك، يُنصح مرضى الربو بالحذر بشكل إضافي عندما ينتشر أي نوع من أمراض الجهاز التنفسي، وليس فقط فيروس كورونا.

هل يعتبر الربو حالة صحية كامنة؟

يعاني معظم الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا من تأثيرات خفيفة فقط، ومن المرجح أن يكونوا بخير بعد فترة وجيزة.

ولكن نسبة صغيرة من المصابين، يمكن أن يموتوا، بما في ذلك، أولئك الذين يعانون بالفعل من مشكلات صحية كامنة.

ويشكل فيروس كورونا تهديداً كبيراً لأولئك الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة، والأمراض المزمنة أو طويلة الأمد.

وعلى الرغم من أن الربو لا يعتبر مشكلة صحية أساسية، إلا أنه ما يزال خطراً يجب إدراكه خلال تفشي الكورونا، حيث يعاني المصابون بالفعل من مشكلات في التنفس، وقد تؤدي عدوى كورونا إلى مضاعفات في الجهاز التنفسي.

وحتى إذا لم يتعرض المصاب إلى فيروس كورونا، فإن فيروسات الجهاز التنفسي يمكن أن تؤدي إلى أعراض ينتج عنها نوبة ربو.

هل يجب أن أعزل نفسي إذا كنت أعاني من الربو؟

يوصى بأن يتجنب المصابون بالربو التفاعلات غير الضرورية، ما يسمى بـ”المسافة الاجتماعية”، والتي تم وضعها للحد من انتشار الفيروس.

وقال رئيس الوزراء بويرس جونسون، في مؤتمره الصحفي، إن الأشخاص الضعفاء، بمن فيهم أولئك الذين يعانون من ظروف طبية خطيرة، يجب أن يعزلوا أنفسهم لمدة 12 أسبوعاً.

ولم يتم ذكر ما إذا كان مرضى الربو مدرجين في هذا، لكن من المستحسن أن يبقى أي شخص يعاني من حالة صحية تتعلق بالتنفس حذراً، حيث يوصى المصابون بالربو بأنه يجب عليهم:

– تجنب التفاعلات غير الضرورية مع الآخرين بما في ذلك التجمعات الكبيرة، ومصافحة الناس أو معانقتهم، والتنقل غير الضروري، وخاصة في وسائل النقل العام.

– تجنب الذهاب إلى الأماكن العامة مثل المطاعم ودور السينما.

– العمل من المنزل ما أمكن.

وليست هناك حاجة للعزل الذاتي، ولكن على مصابي الربو البقاء بعيداً عن الاتصال بالآخرين بقدر الإمكان.

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