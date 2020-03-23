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متحدث الصحة: المملكة لم تسجل أي وفاة بكورونا.. ورصدنا 51 إصابة جديدة

متحدث الصحة: المملكة لم تسجل أي وفاة بكورونا.. ورصدنا 51 إصابة جديدة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، محمد العبدالعالي، اليوم الاثنين، أن المملكة لم تسجل أي حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

جاء حديث متحدث “الصحة” خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المتحدثين باسم وزارات الداخلية والتجارة وهيئة الاتصالات، للحديث عن آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا.

وأضاف “العبدالعالي”: أن الصحة رصدت 51 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في المملكة، مبيناً أن حالات التعافي وصلت إلى 19 حالة.

تطبيق منع التجول

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أن ‏رجال الأمن سيبدأون تطبيق قرار  “منع التجول” بكل حزم.

‏وتابع “التركي”: أن كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن متاحة خلال منع التجول عبر تطبيقات التوصيل، ورجال الأمن متواجدون في أماكن مختلفة لتطبيق قرار منع التجول.

كافة الخدمات متاحة

بدوره، طمأن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين، الجميع بأن كافة الخدمات الأساسية متاحة في كل وقت.

وخاطب “الحسين” خلال المؤتمر المواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ عن المخالفات، بقوله: “كل من يرصد أي مخالفة عليه الإبلاغ على الرقم 1900”.

وختم متحدث التجارة، بالتأكيد على أن الفرق الرقابية مستمرة في جولاتها التفتيشية خلال منع التجول، موضحاً أن ارتفاع أسعار بعض السلع بسبب الأزمة العالمية.

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