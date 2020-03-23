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البحرين: تعليق الصلاة في كافة المساجد اعتباراً من اليوم لمواجهة «كورونا»

البحرين: تعليق الصلاة في كافة المساجد اعتباراً من اليوم لمواجهة «كورونا»
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت إدارة الأوقاف السنية في مملكة البحرين عن تعليق إقامة صلاة الجماعة والجمعة في جميع المساجد والمصليات التابعة لها، وذلك اعتباراً من صلاة المغرب من اليوم الاثنين 28 رجب 1441هـ الموافق 23 مارس 2020م وحتى أشعر آخر.

ودعت الإدارة المصلين أن يلتزموا بهذا الواجب، ويحافظوا على أداء الصلاة في بيوتهم وأن يتوجهوا إلى الله تعالى بالدعاء لصرف البلاء، ويحفظ بلادنا ويديم عليها الأمن والأمان والسلامة والعافية، وأن يمن على جميع المرضى بالشفاء العاجل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وأكدت رفع شعيرة الأذان في أوقاتها المعتادة وعدم توقفها، ويستبدل المؤذن بــجملتي (حي على الصلاة) و(حي على الفلاح) قوله (الصلاة في رحالكم) أو (الصلاة في بيوتكم) أو (الصلاة في أماكنكم)، أو أن يقولها بعد الأذان؛ إعلامًا للناس بدخول وقت الصلاة ودعوتهم للصلاة في أماكنهم وعدم الحضور إلى المسجد.

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