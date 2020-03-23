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«المنافسة» تدعو المستهلكين لاتخاذ هذا الإجراء حال اكتشاف ممارسات احتكارية

«المنافسة» تدعو المستهلكين لاتخاذ هذا الإجراء حال اكتشاف ممارسات احتكارية
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تواصل- واس:

دعت الهيئة العامة للمنافسة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغات الممارسات الاحتكارية عن طريق مركز الاتصال الموحد للهيئة العامة للمنافسة على الرقم “920003050”.

وكانت وزارة التجارة والهيئة العامة للمنافسة باشرت التحقيق في عدد من المخالفات المرتبطة بأزمة “كورونا” من بينها ممارسات احتكارية تهدف لافتعال نقص وفرة السلع في القطاع الصحي خصوصاً المعقمات والأقنعة الطبية، إلى جانب مخالفات اتفاق بعض الموردين والمنشآت لرفع الأسعار واستغلال الأزمة في تخزين كميات كبيرة بهدف تصريفها لاحقاً بأسعار مرتفعة.

وأكدت الجهتان التنسيق المشترك واستمرارية مباشرة مخالفات التحكم بأسعار السلع والمنتجات، وكل أشكال الممارسات الاحتكارية، والقيام بدورهما وفق اختصاصاتهما لحماية المستهلكين وحفظ حقوقهم وضمان حماية المنافسة التجارية العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة عليها.

وثمّنت الوزارة والهيئة مبادرات القطاع الخاص خلال هذه الأزمة بالحرص والالتزام بالمحافظة على استمرارية سلاسل الإمداد وتدفق السلع للأسواق ومنافذ البيع واستقرار الأسعار.

 

 

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