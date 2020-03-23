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هاشتاق «وزير التعليم» يتصدر «تويتر».. وترقب لقرار الوزارة بشأن الاختبارات النهائية

هاشتاق «وزير التعليم» يتصدر «تويتر».. وترقب لقرار الوزارة بشأن الاختبارات النهائية
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر وسم “#وزير_التعليم” قائمة التريند في المملكة، اليوم الاثنين، وذلك في ظل ترقب الطلاب والطالبات لقرار وزارة التعليم بشأن استكمال الدراسة عن بعد من عدمها، وقرار الاختبارات النهائية لطلاب المدارس وخاصة للمرحلة الثانوية.

وكانتمصادرقد كشفت عن عقد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم الاثنين، اجتماعاً بمديري التعليم عبر نظام الاجتماعات المرئية لمناقشة عدة ملفات أبرزها استكمال الدراسة عن بعد من عدمها، وقرار الاختبارات النهائية وخاصة للمرحلة الثانوية، في ظل أزمة “كورونا”.

الجدير بالذكر أن وزارة التعليم قد أعلنت في وقت سابق تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني في المملكة، اعتباراً من (الاثنين) 14 رجب حتى إشعار آخر، وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة، وفي إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره، وانطلاقاً من الحرص على حماية صحة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية في التعليم العام والجامعي وضمان سلامتهم.

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