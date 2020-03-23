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الأمن العام: مباشرة تطبيق منع التجول في جميع أنحاء المملكة بدءاً من السابعة مساء اليوم

الأمن العام: مباشرة تطبيق منع التجول في جميع أنحاء المملكة بدءاً من السابعة مساء اليوم
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الحساب الرسمي للأمن العام، أن رجال الأمن سيباشرون تطبيق منع التجول في جميع أنحاء المملكة ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر أمراً ملكياً بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداءً من السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً لمدة ( 21 ) يوماً من مساء الأثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م.

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