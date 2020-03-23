رصد 79 استراحة مخالفة لقرار الإغلاق الاحترازي بالأحساء

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كشف المنسق الإعلامي للحملة الميدانية لمتابعة قرار الإغلاق الاحترازي للاستراحات في النطاق الزراعي بالأحساء، هشام الثنيان عن رصد نحو 79 استراحة مخالفة لقرار الإغلاق الاحترازي لجميع الاستراحات والديوانيات والجلسات الشبابية وقاعات المناسبات في واحة الأحساء الزراعية، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19 في المحافظة.

وأشار الثنيان لـ«الوطن» إلى أن أعضاء الحملة ألزموا القائمين والموجودين في الاستراحات المخالفة بالتوقيع على إقرار خطي، بمغادرة وإخلاء الاستراحة، وإغلاقها فورا، وعدم التجمع وفتحها مرة أخرى، متوعدا تطبيق الإجراءات بكل صارمة في حال ثبوت ارتكابها المخالفة مرة أخرى، وإحالتهم إلى جهات الاختصاص في ذلك، وهي النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية معهم.

ولفت إلى أن هناك استجابة من جميع هذه الاستراحات المخالفة لقرار الإغلاق في سرعة إخلائها وإقفالها، ووعود من الموجودين والقائمين عليها بعدم فتحها مرة أخرى.