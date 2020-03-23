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بالانفوجراف.. تعرف على المدة الزمنية لبقاء فيروس كورونا على أسطح المواد

بالانفوجراف.. تعرف على المدة الزمنية لبقاء فيروس كورونا على أسطح المواد
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تواصل- فريق التحرير:

نشرت وزارة الحرس الوطني انفوجرافيك يوضح المدة الزمنية التي يستغرقها فيروس كورونا الجديد على الأسطح.

وأوضح الانفوجراف أن الفيروس يبقى على قفازات الطبيب لمدة 8 ساعات وعلى سطح الألمونيوم من 2- 8 ساعات، وعلى الزجاج 4 أيام.

ويبقى الفيروس على سطح الأخشاب 4 أيام وعلى سطح الورق من 4-5 أيام، وعلى الاستيل حوالى 48 ساعة وعلى سطح البلاستيك 5 أيام.

 

 

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