بالانفوجراف.. تعرف على المدة الزمنية لبقاء فيروس كورونا على أسطح المواد

تواصل- فريق التحرير:
نشرت وزارة الحرس الوطني انفوجرافيك يوضح المدة الزمنية التي يستغرقها فيروس كورونا الجديد على الأسطح.
وأوضح الانفوجراف أن الفيروس يبقى على قفازات الطبيب لمدة 8 ساعات وعلى سطح الألمونيوم من 2- 8 ساعات، وعلى الزجاج 4 أيام.
ويبقى الفيروس على سطح الأخشاب 4 أيام وعلى سطح الورق من 4-5 أيام، وعلى الاستيل حوالى 48 ساعة وعلى سطح البلاستيك 5 أيام.
مدة بقاء فيروس#كوروناالجديد على أنواع مختلفة من المواد والأسطح.#وزارة_الحرس_الوطنيpic.twitter.com/he4pjl4dcs
— وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa)March 19, 2020