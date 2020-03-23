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«الزعاق» يوضح سبب خروج الزواحف خلال هذه الأيام (فيديو)

«الزعاق» يوضح سبب خروج الزواحف خلال هذه الأيام (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق، أن الشمس عبرت خط الاستواء، حيث إنها تعبر هذا الخط مرتين في العام، فعندما تعبره للشمال فهذا موسم الحميمين لكونها تتعامد مباشرة على الشعوب التي يمر عليها هذا الموسم .

وأضاف في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر” أنه أطلق عليه موسم الحميمين لكون باطن الأرض يحمو فيؤدى إلى خروج الزواحف من بياتها الشتوي استعداداً استقبال فصل الصيف.

وتابع :” عندما تعبر الشمس خط الاستواء  للجنوب فهذا موسم الصفري ونحن الآن في موسم الحميمين وأمارته خروج جميع الزواحف”.

 

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