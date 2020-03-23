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جراحة ناجحة لاستئصال ورم بأمعاء طفل في مستشفى صامطة

جراحة ناجحة لاستئصال ورم بأمعاء طفل في مستشفى صامطة
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تواصل – فريق التحرير:

أجرى فريق جراحة الأطفال بمستشفى صامطة العام عملية جراحية نادرة وناجحة لاستئصال ورم من الأمعاء لطفل يبلغ من العمر ٣ سنوات؛ حيث كان يعاني من آلام شديدة بالبطن مع قيء مستمر وجفاف شديد.

وبداية ظهور صدمة وعائية، وبإجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود ورم لمفاوي وعائي في الأمعاء بحجم 15سم في 10سم؛ أدى إلى التواء شديد وإنسداد معوي حاد.

ويكون وراء هذه الورم الوعائي النادر تشوهات في الأوعية اللمفاوية المتصلة بالأمعاء وفي بعض الحالات يكون له إرتباط وراثي مع بعض حالات شذوذ الكروموسومات بشكل نادر جداً.

ونجح فريق جراحة الأطفال بالمستشفى بفضل الله في إستئصال الورم وإعادة توصيل الأمعاء بدون مضاعفات ولله الحمد، حيث غادر الطفل المستشفى ممارساً حياته بصورة طبيعية.

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