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مصادر: «النيابة» تحقق مع المتظاهر بشرب «الديتول»

مصادر: «النيابة» تحقق مع المتظاهر بشرب «الديتول»
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تواصل- فريق التحرير

كشفت مصادر في النيابة العامة أنه تمت مباشرة إجراءات التحقيق مع المتظاهر بشرب سائل من عبوة لأحد معقمات التنظيف معه بعد مثوله أمام الدائرة المختصة التي أمرت بتوقيفه بعد خضوعه لاستجواب مفصّل، واحاطة بالضمانات المكفولة لمصلحته، ولا تزال القضية تحت الإجراء.

وأكدت المصادر أنه بناءً على ما تم رفعه من وحدة الرصد لديها بشأن تداول مقطع فيديو عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي يظهر محتواه قيام شخص بالتظاهر بشرب سائل من عبوة لأحد معقمات التنظيف ضار بصحة الإنسان، وتصوير ذلك ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي وتضليل المتلقي بزعم أنه مُعقِم صحي حال تناوله بالشرب والترويج لذلك، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة وجّهت النيابة العامة بتحريك الدعوى الجزائية تجاهه والقبض عليه طبقاً للمادتين (١٥ ، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، وبفضل من الله تم القبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة.

وأوضحت المصادر أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق معه بعد مثوله أمام الدائرة المختصة التي أمرت بتوقيفه بعد خضوعه لاستجواب مفصل، واحاطة بالضمانات المكفولة لمصلحته، ولا تزال القضية تحت الإجراء.

وأبانت المصادر أن ما قام به المذكور من سلوك مادي محل تجريم شرعاً ونظاماً، لما ينطوي عليه من الجناية عمداً على النفس وتعريضها للتهلكة، ومخاطبة غرائز الأطفال وإثارتها بما يزين لهم سلوكاً مضراً بالصحة العامة، والمجرم طبقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظام حماية الطفل.

 

 

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