الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

دراسة: تناول حبة يومياً من هذه الفاكهة يساعد في الوقاية من كورونا

دراسة: تناول حبة يومياً من هذه الفاكهة يساعد في الوقاية من كورونا
0

تواصل- فريق التحرير:

كشفت نتائج الأبحاث التي أجريت في معامل ولاية هيوستن الأمريكية عن فوائد كبيرة لفاكهة الموز في مقاومة فيروس كورونا.

وأشارت الدراسة إلى أن الموز يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تدعم وتعطي طاقة لجسم الإنسان تجعله أكثر قدرة على مقاومة ومواجهة فيروس كورونا، وأن تناول حبة يوميا من الموز تكفي لجعل الإنسان في مأمن من فيروس كورونا لاحتوائه على الفيتامينات والكالسيوم.

ويساهم الموز في الوقاية من العديد من الأمراض وفي تقوية جهاز المناعة، وهذا من أهم فوائد الموز، وذلك باحتوائه على مضادات الأكسدة وخاصة الكاروتين وفلافينويدز وفيتامين سي والمهمة جدا في تقوية جهاز المناعة والوقاية من العديد من الأمراض والسرطانات ومحاربة الشيخوخة. علاوة على فوائد كبيرة للموز منها أنه مصدرا للسعرات الحرارية ومصدرا للطاقة ومقوي يعزز مناعة الجسم.

مواد ذات صلة

الطيران المدني تعلن استمرار استقبال البضائع عبر محطات الشحن الجوي

الطيران المدني تعلن استمرار استقبال البضائع عبر محطات الشحن الجوي

للوقاية من «كورونا».. إجراء فحوصات طبية لجميع العاملين بالمسجد النبوي (صور)

للوقاية من «كورونا».. إجراء فحوصات طبية لجميع العاملين بالمسجد النبوي (صور)

الصحة الكويتية : ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا لـ189 حالة

الصحة الكويتية : ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا لـ189 حالة

بعد شفاء 11 حالة.. «الصحة البحرينية»: ارتفاع عدد المتعافين من «كورونا» لـ160 شخصاً

بعد شفاء 11 حالة.. «الصحة البحرينية»: ارتفاع عدد المتعافين من «كورونا» لـ160 شخصاً

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>