دراسة: تناول حبة يومياً من هذه الفاكهة يساعد في الوقاية من كورونا

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كشفت نتائج الأبحاث التي أجريت في معامل ولاية هيوستن الأمريكية عن فوائد كبيرة لفاكهة الموز في مقاومة فيروس كورونا.

وأشارت الدراسة إلى أن الموز يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تدعم وتعطي طاقة لجسم الإنسان تجعله أكثر قدرة على مقاومة ومواجهة فيروس كورونا، وأن تناول حبة يوميا من الموز تكفي لجعل الإنسان في مأمن من فيروس كورونا لاحتوائه على الفيتامينات والكالسيوم.

ويساهم الموز في الوقاية من العديد من الأمراض وفي تقوية جهاز المناعة، وهذا من أهم فوائد الموز، وذلك باحتوائه على مضادات الأكسدة وخاصة الكاروتين وفلافينويدز وفيتامين سي والمهمة جدا في تقوية جهاز المناعة والوقاية من العديد من الأمراض والسرطانات ومحاربة الشيخوخة. علاوة على فوائد كبيرة للموز منها أنه مصدرا للسعرات الحرارية ومصدرا للطاقة ومقوي يعزز مناعة الجسم.