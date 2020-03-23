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على غرار سناب شات.. «انستجرام» يطرح هذه الخاصية للمستخدمين

على غرار سناب شات.. «انستجرام» يطرح هذه الخاصية للمستخدمين
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تواصل – فريق التحرير:

طور موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خاصية جديدة تتيح حذف الرسائل المتبادلة بين المستخدمين بعد فترة زمنية محددة على غرار خاصية الرسائل المؤقتة التي تميز تطبيق المحادثة الفورية والتواصل الاجتماعي سناب شات.

وأشار موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن جين مانشون وونج خبيرة الهندسة العكسية رصدت تجارب إنستجرام لتطوير هذه الخاصية عندما اكتشفت وجود شفرة جديدة في تطبيق إنستجرام للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، حيث تحمل الشفرة الجديدة اسم تعبير “لا تحادث الشر”.

ونشرت وونج رسالة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ذكرت فيه أن الخاصية الجديدة تنشط عندما يكتب مستخدمو إنستجرام رسائلهم من خلال نافذة الوضع الليلي (دارك مود) التي يتم فتحها من خلال “إنستجرام دايركت”، فإن الرسائل التي يتم تبادلها تحذف بمجرد إغلاق النافذة.

من ناحيته أكد موقع إنستجرام المملوك لشركة فيسبوك اكتشاف وونج.

وقال موقع إنستجرام “نبحث دائما عن الخصائص الجديدة لتحسين خدمة المحادثة (بين المستخدمين) تطوير هذه الخاصية مازال في مرحلة مبكرة ولم يتم اختبارها خارجيا حتى الآن”.

يذكر أن خاصية تبادل الرسائل المؤقتة خلال المحادثة الفورية آليا حققت نجاحا على مواقع تواصل اجتماعي أخرى.

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