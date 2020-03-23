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بالفيديو.. شابان كويتيان يتنكران بـ«أكياس القمامة» لكسر حظر التجول.. ومغردون يستنكرون تصرفهم

بالفيديو.. شابان كويتيان يتنكران بـ«أكياس القمامة» لكسر حظر التجول.. ومغردون يستنكرون تصرفهم
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تواصل- فريق التحرير:

لجأ شابان لحيلة غريبة من أجل كسر حظر التجوال في الكويت الذي فرضته الحكومة الكويتية لمنع انتشار فيروس كورونا ، حيث تداول رواد مواقع  التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشابين وهما يتنكران بأكياس الزبالة.

وعلق مغردون على المقطع بالمخالف وغير الأخلاقي لما ينبغي أن يتحلى به المواطن تجاه الأحداث التي تمر بها بلاده، فيما رأى آخرون أن هذا المقطع من قبيل جلب ولفت الانتباه لأجل الشهرة ولو على حساب مصلحة الوطن وصحة المواطنين.

يُذكر أن الكويت قررت مساء السبت الماضي فرض حظر تجوال جزئي وتمديد تعلیق العمل في كل المؤسسات الحكومية لمدة أسبوعين إضافيين، ابتداءً من الأحد، ما بين الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحًا یومیًا وحتى إشعار آخر، إلى جانب تمديد العطلة في كل المؤسسات الحكومية لمدة أسبوعین إضافيين.

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