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خبير طقس يوضح سبب تأخر موسم الحر

خبير طقس يوضح سبب تأخر موسم الحر
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح خبير الطقس عبدالله الحربي، سبب تأخر دخول موسم الحر لهذا العام، متوقعاً أن يتأخر دخول الحر هذا العام بسبب استمرار تقلبات الأجواء ما بين الباردة والدافئة خلال الأسبوعين القادمين تَبَعًا لمرور المنخفضات العلوية الباردة، والتي دائمًا تتبعها جبهات باردة تنخفض معها درجات الحرارة، وتعود للارتفاع بعد رحيل هذه الجبهات”.

وأضاف “الحربي”: “متوقع أن نستقبل حالة جوية ممطرة مطلع الأسبوع القادم على الوسطى، والشرقية، والمرتفعات وشرقها، وأجزاء من: (حائل، والقصيم، وتبوك، والجوف) بأمطار متفرقة وعلى نطاق واسع؛ إلا أنها تتركز على الوسطى وغربها والمرتفعات والسواحل الشرقية بشكل أفضل”.

وتابع: “تُعتبر هذه الفترة مميزة بالأمطار الربيعية (المراويح)، وتتميز بغزارة الهطول وتساقط البرد وكثرة الزوابع الرعدية، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية.

وختم “الحربي”: “أما ما يخص ارتفاع درجات الحرارة؛ فتبقى في تذبذب بين الارتفاع والانخفاض إلى الثلث الثاني من أبريل، وتبدأ في الارتفاع بشكل تدريجي مطلع مايو بمشيئة الله”.

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