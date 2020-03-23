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مصادر : «النيابة» تحقق مع صاحب مقطع «البصق على النقود المعدنية»

مصادر : «النيابة» تحقق مع صاحب مقطع «البصق على النقود المعدنية»
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة بدأت التحقيق مع صاحب مقطع متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن محتواه قيام شخص أثناء قيادته مركبته بتصرفات مريبة ببصقه على نقود معدنية يحملها معه داخل كيس بلاستيكي.

وأوضحت المصادر أنه بناء على ما تم رفعه من قِبل وحدة الرصد لدي النيابة العامة بشأن تداول المقطع ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد وجهت النيابة العامة بتحريك دعوى جزائية عامة استنادًا إلى المادتين (الـ١٥ والـ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، والقبض على المتهم المذكور. وبفضل من الله تم القبض عليه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وأكدت المصادر مباشرة إجراءات التحقيق مع المقبوض عليه، ومثوله أمام الدائرة المختصة التي أمرت بتوقيفه بعد استجوابه وتعريفه بالحقوق النظامية المكفولة له كافة، مشيرة إلى أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بالصحة العامة، أو تعكير صفو الإجراءات والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية للوقاية من فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة المجتمع.

وأضافت المصادر بأن كل من يقوم بهذه التصرفات هو تحت طائلة المساءلة الجزائية طبقًا للأنظمة ذات العلاقة، وأن النيابة العامة ستطبِّق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن.

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