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مصير آيفون 2020 مع انتشار فيروس «كورونا» حول العالم

مصير آيفون 2020 مع انتشار فيروس «كورونا» حول العالم
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تواصل – وكالات:

أفادت وكالة بلومبيرغ الإخبارية، بأن تفشي فيروس كورونا المستجد لن يؤثر على إطلاق إصدار 2020 من هواتف آيفون المتوقعة في خريف العام الحالي، مع أن هذا الوباء أثّر على العديد من شركات التقنية الكبرى.

ونقلت الوكالة عن مصادر من داخل شركة آبل أن السبب وراء ذلك يعود إلى أن مرحلة الإنتاج الشامل لهواتف آيفون التي يُعلن عنها في شهر سبتمبر من كل عام تبدأ قبل ذلك في شهر مايو، وبالنظر إلى أن تفشي الوباء في الصين أصبح تحت السيطرة، فإن إعادة افتتاح المصانع لتعمل بكامل طاقتها أصبح وشيكاً.

ومع أن آبل كانت أعلنت قبل أيام عن حاسوب (آيباد برو) iPad Pro جديد، وحاسوبي (ماك) Mac جديدين، إلا أن بلومبرغ تتوقع أن يكون الإنتاج الشامل لها قد بدأ مطلع شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، أي قبل بداية تفشي الفيروس في الصين.

وفي حين كان متوقعاً أن تعلن آبل خلال الشهر الحالي عن هاتف آيفون بمواصفات منخفضة، ولكن يبدو أن ذلك أُجِّل بسبب أن إنتاجه كان مفترضًا في الوقت الذي أُغلقت المصانع في الصين.

إضافة إلى ذلك، فإن بعض المنتجات التي أُعلنت حديثًا ستتأخر في الوصول إلى الأسواق، بما في ذلك لوحة المفاتيح الجديدة لحاسوب (آيباد برو)، إذ لن تتوفر قبل شهر مايو القادم، وهو تأخر غير معتاد من آبل. كما يُشاع أن آبل حذرت المستخدمين من حدوث تأخر في عمليات استبدال آيفون.

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