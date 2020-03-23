ضبط شاب دهس مقيماً عربياً بمركبته في الطائف

تواصل- فريق التحرير:

ألقت دوريات البحث والتحري بإدارة مرور محافظة الطائف القبض على شاب في العقد الثاني من العمر، دهس وافداً مما أدى لإصابته بإصابات حرجة نوّمَ على إثرها بالعناية المركزة.

وذكرت مصادر أن الحادث وقع مطلع الأسبوع الماضي بشارع حسان بن ثابت بالطائف لمقيم من جنسية عربية لحق به إصابات بليغة، فيما قام الشاب قائد المركبة بالهرب من موقع الحادث وإخفاء المركبة خارج المحافظة.

وأوضحت المصادر أنه وبجهود رجال البحث والتحري بإدارة مرور الطائف تم التوصل للسائق والمركبة، كونه لم يتوفر وقتها أي معلومات تفصيلية عنهما، وجرى احتجازه مع المركبة والتحقيق معه بعد اعترافه، في طور اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.