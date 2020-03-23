الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ضبط شاب دهس مقيماً عربياً بمركبته في الطائف

ضبط شاب دهس مقيماً عربياً بمركبته في الطائف
0

تواصل- فريق التحرير:

ألقت دوريات البحث والتحري بإدارة مرور محافظة الطائف القبض على شاب في العقد الثاني من العمر، دهس وافداً مما أدى لإصابته بإصابات حرجة نوّمَ على إثرها بالعناية المركزة.

وذكرت مصادر أن الحادث وقع مطلع الأسبوع الماضي بشارع حسان بن ثابت بالطائف لمقيم من جنسية عربية لحق به إصابات بليغة، فيما قام الشاب قائد المركبة  بالهرب من موقع الحادث وإخفاء المركبة خارج المحافظة.

وأوضحت المصادر أنه وبجهود رجال البحث والتحري بإدارة مرور الطائف تم التوصل للسائق والمركبة، كونه لم يتوفر وقتها أي معلومات تفصيلية عنهما، وجرى احتجازه مع المركبة والتحقيق معه بعد اعترافه، في طور اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

مواد ذات صلة

فيديو صادم.. ضبط وافد بصق في كيس «عملات معدنية» بالطائف

فيديو صادم.. ضبط وافد بصق في كيس «عملات معدنية» بالطائف

العثور على مركبة سقطت من ارتفاع شاهق بجبل المحمدية في الطائف

العثور على مركبة سقطت من ارتفاع شاهق بجبل المحمدية في الطائف

حالة نادرة.. امرأة تُنجب 4 توائم بعد عقم 5 سنوات بالطائف

حالة نادرة.. امرأة تُنجب 4 توائم بعد عقم 5 سنوات بالطائف

اختفاء مواطن خمسيني في ظروف غامضة من داخل مجمع طبي بالطائف

اختفاء مواطن خمسيني في ظروف غامضة من داخل مجمع طبي بالطائف

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة