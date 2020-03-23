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«التجارة» تعلن الأنشطة المستثناة من قرار منع التجول (إنفوجراف)

«التجارة» تعلن الأنشطة المستثناة من قرار منع التجول (إنفوجراف)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة الأنشطة المستثناة من قرار خادم الحرمين الشريفين، بمنع التجول في المملكة بدءا من اليوم الإثنين، من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحا.

وأوضحت الوزارة في إنفوجراف توضيحي – بحسب مانشرته قناة الإخبارية عبر حسابها في تويتر- أن هناك 9 أنشطة تستثنى من قرار الحد من التجول وعلى رأسها قطاع التغذية ويشمل (التموينات – السوبر ماركت – محلات بيع الخضار – محلات بيع الدواجن – محلات بيع اللحوم – المخابز – المصانع والمعامل الغذائية).

وشمل الاستثناء القطاع الصحي (الصيدليات وما في حكمها – العيادات الطبية والمستوصفات – المستشفيات – المختبرات – مصانع ومعامل المواد والأجهزة الطبية)، كما شمل الاستثناء قطاع النقل (نقل البضائع والطرود- التخليص الجمركي – المستودعات والمخازن – الخدمات اللوجستية- سلاسل الإمداد للقطاع الصحي والغذائي – تشغيل الموانئ).

ومن بين القطاعات المستثناة التجارة الإلكترونية (العاملون في تطبيقات المشتريات الإلكترونية للأنشطة المستثناة – العاملون في تطبيقات التوصيل للأنشطة المستثناة) كما شمل الاستثناء أنشطة خدمات الإقامة (الفنادق – الشقق المفروشة).

كما استثنت الوزارة قطاع الطاقة (خدمات الطوارئ لشركة الكهرباء – محطات الوقود)، وتضمن الاستثناء من منع التجول قطاع الخدمات المالية والتأمين (مباشرة الحوادث “نجم” – الخدمات التأمينة الصحية العاجلة “الموافقات” – باقي خدمات التأمين).

وأعفت “التجارة” من منع التجول قطاع الاتصالات (مشغلي الإنترنت وشبكات الاتصال)، وكذلك قطاع المياه (خدمات الطوارئ لشركة المياه – خدمة توصيل المياه الصالحة للشرب إلى المنازل “الشيب”).

وشددت وزارة التجارة على أهمية تطبيق الاحترازات الصحية الصادرة من الأجهزة المعنية.

 

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