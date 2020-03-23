للوقاية من كورونا.. «الأمر بالمعروف» تطلق حملة «وليسعك بيتك» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حملة توعوية بعنوان “وليسعك بيتك”، تهدف لحث الجميع مواطنين ومقيمين على البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة، استجابة لتوجيهات السلطات الصحية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ونشرت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو أظهر سيارات الأمر بالمعروف تجوب الشوارع تدعو الناس للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم.