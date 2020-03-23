فيديو صادم.. ضبط وافد بصق في كيس «عملات معدنية» بالطائف

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية بالطائف، مساء أمس الأحد، من إلقاء القبض على وافد عربي ظهر في مقطع فيديو قام بتصويره وهو يبصق على كيس به عملات نقدية.

وظهر المقيم في المقطع وهو يزيل كمامة طبية عن وجهه، قبل أن يخرج كيساً به كمية من العملات المعدنية وقام بالبصق عليها، مما أثار حالة من الجدل.

وطالب متداولو المقطع من الجهات المعنية سرعة ضبط هذا الشخص واتخاء الإجراءات النظامية بحقه حفاظا على الصحة العامة ولمنع تكرار مثل هذه الممارسات.