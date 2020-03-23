الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

فيديو صادم.. ضبط وافد بصق في كيس «عملات معدنية» بالطائف

فيديو صادم.. ضبط وافد بصق في كيس «عملات معدنية» بالطائف
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية بالطائف، مساء أمس الأحد، من إلقاء القبض على وافد عربي ظهر في مقطع فيديو قام بتصويره وهو يبصق على كيس به عملات نقدية.

وظهر المقيم في المقطع وهو يزيل كمامة طبية عن وجهه، قبل أن يخرج كيساً به كمية من العملات المعدنية وقام بالبصق عليها، مما أثار حالة من الجدل.

وطالب متداولو المقطع من الجهات المعنية سرعة ضبط هذا الشخص واتخاء الإجراءات النظامية بحقه حفاظا على الصحة العامة ولمنع تكرار مثل هذه الممارسات.

 

 

مواد ذات صلة

دوريات الأمن تمنع التجمعات في البر للحد من انتشار «كورونا» (فيديو)

دوريات الأمن تمنع التجمعات في البر للحد من انتشار «كورونا» (فيديو)

الشرطة تخلي الاستراحات من التجمعات في «تيماء» (فيديو)

الشرطة تخلي الاستراحات من التجمعات في «تيماء» (فيديو)

شرطة جازان تطيح بشخص اعتدى على مواطنة في أحد المطاعم

شرطة جازان تطيح بشخص اعتدى على مواطنة في أحد المطاعم

مداهمة وكر لتزوير الوثائق الرسمية في الرياض (فيديو)

مداهمة وكر لتزوير الوثائق الرسمية في الرياض (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة