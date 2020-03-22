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متحدث الصحة يوضح حالة المتعافين من كورونا وينصح بتجنب السفر (فيديو)

متحدث الصحة يوضح حالة المتعافين من كورونا وينصح بتجنب السفر (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن معظم المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا الجديد يعودون إلى حياتهم الطبيعية، مضيفا أن معظم حالات الشفاء لا تشتكي كذلك بعد التعافي من أي أعراض جانبية أو مشاكل صحية مستمرة أو مزمنة.

وتابع متحدث الصحة، في المؤتمر الصحفي اليومي للكشف عن مستجدات “كورونا”، أنه في حال وُجدت حالات مستثناة من هذا الأمر فإنه لا يمكن تعميم وضعها على باقي حالات التعافي، داعيا الجميع إلى تجنب السفر بين المدن إذا لم تكن هناك حاجة ماسّة، أو ضرورة متعلقة بأمر صحي.

وشدد على أن من الواجب على الجميع البقاء في مدنهم وداخل منازلهم؛ لأن مخالفة ذلك قد تتسبب في اكتسابهم للعدوى بالفايروس.

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