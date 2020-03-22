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«ميركل» في الحجر الصحي بعد مخالطتها طبيب مصاب بفيروس كورونا

«ميركل» في الحجر الصحي بعد مخالطتها طبيب مصاب بفيروس كورونا
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تواصل – وكالات:

أخضعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل نفسها لعزل ذاتى بالمنزل، بعد مخالطة طبيب مصاب بفيروس كورونا، حسبما صرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، مساء اليوم الأحد، إن المستشارة أنغيلا ميركل وضعت نفسها قيد الحجر المنزلي.

وأوضح زايبرت أن ميركل أكدت في تصريحات صحفية أدلت بها قبل قليل أنها خالطت طبيبا يوم الجمعة الماضي، مشيرا إلى أن الطبيب أجرى اختبارا للكشف عن إصابته بفيروس كورونا وأن النتيجة جاءت إيجابية.

وكانت وكالة أنباء بلومبرج ذكرت فى نبأ عاجل، أن ميركل أخضعت نفسها لعزل ذاتى بالمنزل، بعد مخالطة طبيب مصاب بفيروس كورونا .

وحثت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، مواطني بلادها على الالتزام بالقيود الجديدة التي تم إقرارها اليوم الأحد وتتضمن فرض حظر على التجمعات لأكثر من شخصين، وذلك في إطار جهود مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا.

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