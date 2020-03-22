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«المطلق»: عليكم بالدعاء والاستغفار واتباع التعليمات لمواجهة كورونا

«المطلق»: عليكم بالدعاء والاستغفار واتباع التعليمات لمواجهة كورونا
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تواصل – فريق التحرير:

دعا الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، الجميع إلى الإلحاح في الدعاء وكثرة الاستغفار للتصدي لوباء كورونا، كما شدد على أهمية الأخذ بتعليمات وزارة الصحة والقرارات الرسمية الاحترازية.

وقال الشيخ المطلق، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن من أنجح وسائل التصدي لهذا الوباء الإلحاح في الدعاء وكثرة الاستغفار، مع قيام الفرد والأسرة والمجتمع بواجب التعاون مع الحكومة بالتقيد التام بتعليمات وزارة الصحة والالتزام بتنفيذ القرارات الرسمية.

وتابع الشيخ عبدالله المطلق: “على الكل التلاحم في مواجهة هذا الخطر الداهم، فإنها مسؤولية الجميع”.

 

 

 

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