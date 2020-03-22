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12 ألف بلاغ.. تجارة الرياض تنفذ 8 آلاف زيارة تفتيشية للتأكد من وفرة السلع

12 ألف بلاغ.. تجارة الرياض تنفذ 8 آلاف زيارة تفتيشية للتأكد من وفرة السلع
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تواصل – واس:

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة أكثر من 8 الآف زيارة تفتيشية بمنطقة الرياض للتحقق من وفرة السلع والمخزون في الأسواق ومنافذ البيع.

كما تلقت الوزارة 12.702 بلاغ وشكوى بمنطقة الرياض شملت المغالاة في أسعار المنتجات ونقص في المنتجات ومخالفات تجارية أخرى، تمت معالجتها فور ورودها وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 20 مارس 2020.

واستهدفت جولات “التجارة” تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ البيع ومحال بيع اللحوم والخضراوات والمخابز ومحطات بيع الوقود.

وأظهرت نتائج جولات الفرق الرقابية للوزارة توافر المنتجات والسلع التموينية الضرورية وضمان وجود مخزون كافي يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار.

ودعت وزارة “التجارة” عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة من خلال تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط : (هنا الرابط) أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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