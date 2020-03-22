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«التعليم» تحسم مصير اختبارات الثانوية واستكمال الدراسة عن بُعد خلال ساعات

«التعليم» تحسم مصير اختبارات الثانوية واستكمال الدراسة عن بُعد خلال ساعات
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تواصل – فريق التحرير:

يناقش وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، غدا الاثنين خلال اجتماعه بمديري التعليم عبر نظام الاجتماعات المرئية في تمام الساعة العاشرة صباحاً، استكمال الدراسة عن بعد من عدمها، وقرار الاختبارات النهائية وخاصة للمرحلة الثانوية، وفقا لصحيفة “اليوم”.

وكانت وزارة التعليم أعلنت عن تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني في المملكة، اعتباراً من (الاثنين) 14 رجب حتى إشعار آخر .

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن هذا القرار يأتي وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة، وفي إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره، وانطلاقاً من الحرص على حماية صحة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية في التعليم العام والجامعي وضمان سلامتهم.

وشمل القرار مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية.

ووجّه وزير التعليم بتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة؛ حيث قررت اللجنة المختصة في الوزارة بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، أن تباشر مكاتب الإشراف عملها خلال مدة التعليق؛ لمتابعة العملية التعليمية، والتنسيق في إجراءات التعليم عن بُعد، والرد على استفسارات أولياء الأمور.

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