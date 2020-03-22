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توضيح من متحدث «الصحة» بشأن تقليص ساعات عمل المتاجر والمحلات

توضيح من متحدث «الصحة» بشأن تقليص ساعات عمل المتاجر والمحلات
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أنه في حال كان هناك أي إجراءات تتعلق بإغلاق المتاجر والمحال في وقت معين أو تقليص ساعات العمل بها، فإن الجهات المعنية ستعلن عن ذلك بشكل رسمي.

جاء ذلك رداً على سؤال أحد الصحفيين حول ما تردد عن إغلاق المحال التجارية إجبارياً في الثامنة مساءً، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة قد صرح في وقت سابق أنه تم تسجيل 119 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 511 حالة مع إجراء 23 ألف فحص مخبري داعيًا إلى أهمية متابعة ما يستجد من تعليمات صادرة عن الجهات الصحية.

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