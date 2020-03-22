توضيح من «لجنة الألبان» بشأن الإجراءات الصحية وأسعار المنتجات للمستهلك

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أكدت اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة بمجلس الغرف السعودية، أن شركات الألبان الوطنية وتماشياً مع هذه الإجراءات ملتزمة التزاماً تاماً بتأمين واستدامة الغذاء الصحي الآمن والكافي للمستهلك بجودة عالية وبشكل يومي.

وأضافت اللجنة، في بيان لها اليوم الأحد، أنها تقوم على مدار الساعة بمراجعة المخزون الموجود في الأسواق، وتعمل على زيادته باستمرار, وذلك في إطار الجهود الوقائية والاحترازية التي تبذلها الجهات الحكومية كافة لحماية المواطنين والمقيمين من تفشي فيروس كورونا المستجد, ولضمان توفير المنتجات الغذائية من الألبان الطازجة ومشتقاتها بخياراتها المتنوعة للمستهلك بشكل يومي بذات الأسعار المناسبة للمستهلك.

وتابعت اللجنة بأنها اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن الالتزام بمعايير الصحة والسلامة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، في جميع مراحل الإنتاج والتصنيع و الإمداد والتوزيع وصولًا لمنافذ البيع والتي يتجاوز عددها 38 ألف منفذ بيع في جميع مناطق المملكة.

ودعت اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة، في ختام بيانها أن يحفظ الله المملكة، وأن يديم عليها قيادةً وشعباً أمنها وأمانها وازدهارها ورخائها.