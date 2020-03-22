شاهد.. أحد أكبر مصانع إنتاج الخبز في المملكة من الداخل

تواصل – فريق التحرير:

وثقت وزارة التجارة خطوط الإنتاج من داخل أحد المصانع الوطنية الكبرى، والتي تنتج أكثر من مليون و350 ألف قطعة خبز يوميًا.

وأظهر المقطع عملية الإنتاج وانضباط العمال حيث كانت أشبه بخلية نحل في الانضباط والجودة والإتقان، وسط جهود كبيرة لإمداد السوق بالاحتياجات.

يذكر أن وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي طمأن في وقت سابق عموم المستهلكين بشأن الوضع التمويني في ظل الظروف الاستثنائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس “كورونا”.

وقال القصبي إن المملكة تحقق “أعلى المعايير في وفرة المخزون الغذائي وكمياته الضخمة جدًا”، مؤكدًا أن الوضع التمويني ممتاز، وهناك تعاون كبير من المنشآت التجارية والقائمين عليها، وحرص على أداء واجبهم الوطني.

وتابع وزير التجارة أن الفرق الرقابية بالوزارة تعمل على مدار الساعة في مناطق المملكة كافة وتراقب الأسعار بشكل لحظي ودقيق.

وتراقب الوزارة الوضع التمويني للتحقق من الوفرة في الأسواق ومنافذ البيع، وترصد كميات بيانات الموردين والمخزون والمستودعات.