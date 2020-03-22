بالفيديو.. «الصحة» تعلن عن 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة

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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا الجديد في المملكة.

وقال العبد العالي: إن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ أكثر من 312 ألف حالة ، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها أكثر من 93 ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات 13400 حالة.

وأضاف أنه تم تسجيل (119) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 في المملكة منها ‎ 7حالات رصدت في حالات ارتبطت بالسفر ومعزولة صحيا منذ القدوم للمملكة، و (72) حالة من الجنسية التركية معزولين صحيا في أحد الفنادق في مكة المكرمة كانت قد اكتشفت مبكرًا أثناء التقصي الوبائي لحالة سابقة أعلن عنها قبل أسبوع قادمة من تركيا، وجميعهم بدون أعراض. وبقية الحالات وعددها (40) حالة فهي حالات مخالطة مجتمعية لحالات سابقة، اكتسبت العدوى في مناسبات واجتماعات أو ملتقيات عائلية.

وتوزعت هذه الحالات الجديدة في المدن والمحافظات التالية: مكة المكرمة (72) ، و‏‎الرياض (34)، والقطيف (4)، ولأحساء (3)، والخبر (3)، والقصيم(1)، والظهران(1)، والدمام (1)‏‎، ‎وبهذا يبلغ العدد التراكمي للحالات من مرض كوفيد-19 في المملكة (511) تعافى منها (18) حالة و لم ترصد إلى تاريخه أي وفيات ولله الحمد، فيما بلغ إجمالي السعوديين (278)، وغير السعوديين (241) حالة، وجميعها حالات بالغين باستثناء (17) حالة لأطفال.

وأوضح “العبدالعالي”، أن 40 حالة ضمن الحالات الجديدة بسبب المخالطة والاجتماعات في المناسبات المختلفة، وهو الأمر المؤسف الذي حذرنا منه مراراً وتكراراً.

وأكد متحدث “الصحة”، أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) حثنا على النظافة الشخصية وأيضًا أن لا يورد ممرض على مصح.