مصادر: قرار مرتقب بشأن «الاختبارات النهائية» لطلاب المدارس غداً

كشفت مصادر مطلعة أن أهم الملفات التي سيناقشها وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، غداً الاثنين، مع مديري التعليم، هي استكمال الدراسة عن بعد من عدمها، وقرار الاختبارات النهائية وخاصة للمرحلة الثانوية في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وفقاً ل

كشفت مصادر مطلعة أن أهم الملفات التي سيناقشها وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، غداً الاثنين، مع مديري التعليم، هي استكمال الدراسة عن بعد من عدمها، وقرار الاختبارات النهائية وخاصة للمرحلة الثانوية في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وفقاً ل ـ”صحيفة الميدان التعليمي”.