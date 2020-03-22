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مصادر: قرار مرتقب بشأن «الاختبارات النهائية» لطلاب المدارس غداً

مصادر: قرار مرتقب بشأن «الاختبارات النهائية» لطلاب المدارس غداً
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تواصل – فريق التحرير:
 
كشفت مصادر مطلعة أن أهم الملفات التي سيناقشها وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، غداً الاثنين، مع مديري التعليم، هي استكمال الدراسة عن بعد من عدمها، وقرار الاختبارات النهائية وخاصة للمرحلة الثانوية في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وفقاً لـ”صحيفة الميدان التعليمي”.
 
وكان وزير التعليم قد أكد في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن الوزارة لديها خطط جاهزة ولم يتم الإعلان عنها حالياً حتى لا ينشغل الطلاب في التعليم العام والجامعي عن دراستهم، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.
 
الجدير بالذكر أن وزارة التعليم أعلنت عن تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني في المملكة، اعتباراً من الاثنين 14 رجب حتى إشعار آخر.
 

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