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الكويت تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية

الكويت تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية
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تواصل – واس:

سجّلت الكويت 12 حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 188 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إن الإصابات تتوزع على خمس حالات مخالطة منها أربع حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة (مواطنتان كويتيتان ومقيمتان فلبينيتان) أما الحالة الخامسة فهي مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى جمهورية مصر العربية وهي لمواطنة كويتية، مضيفًا أن الحالة السادسة هي مرتبطة بالسفر إلى البرازيل وهي لمواطنة كويتية أما بقية الحالات فسيتم الكشف عن تفاصيلها لاحقًا.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء ثلاث حالات مصابة بمرض فيروس كورونا ليصل عدد الذين تم شفاؤهم من المرض إلى 30 حالة.

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