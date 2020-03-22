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3 نصائح مهمة من «البنوك» للوقاية من «كورونا» خلال التعاملات المصرفية

3 نصائح مهمة من «البنوك» للوقاية من «كورونا» خلال التعاملات المصرفية
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تواصل- فريق التحرير:

أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد– 19» .

وقالت اللجنة، عبر حسابها الرسمي «تويتر»: إنَّ الوقاية من فيروس كورونا المستجد، والمساعدة على منع انتشاره، تتطلب الالتزام بعددٍ من الإجراءات الاحترازية لإنهاء التعاملات المالية، موضحة أنه يفضّل للعميل إجراء عملياته المالية عبر القنوات الإلكترونية، دون الحاجة لزيارة الأفرع، والاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية.

وطالبت اللجنة عملاء البنوك بتنظيف أو تعقيم اليدين قبل وبعد استخدام أجهزة الصرف الآلي أو لمس النقود، مع تجنُّب الأماكن المزدحمة واستخدام القنوات الإلكترونية لتنفيذ العمليات المصرفية.

وجددت اللجنة التأكيد على ضرورة اتباع النصائح العامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» والتي تشمل تنظيف أو تعقيم اليدين بعد ملامسة الأسطح الجافة كمقابض الأبواب والمكاتب وما شابهها، واتباع سبل الوقاية الصحيحة مثل غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون باستمرار لمدة 40 ثانية أو باستخدام الكحول المعقم لمدة 20 ثانية.

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