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إيداع أكثر من  1.4 مليار ريال في حساب مستفيدي «سكني» عن الشهر الجاري

إيداع أكثر من  1.4 مليار ريال في حساب مستفيدي «سكني» عن الشهر الجاري
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تواصل- واس:

أودع صندوق التنمية العقارية، أكثر من 1449 مليون ريال في حسابات مستفيدي ” سكني” من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية وذلك عن شهر مارس الحالي.

أعلن ذلك المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي اليوم ، مؤكداً أنه يأتي إلتزاماً من الصندوق العقاري تجاه المواطنين المستفيدين، ونظراً للظروف الاستثنائية والإحترازية التي تنتهجها الدولة .

وقال :” بمتابعة من معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق الأستاذ ماجد الحقيل، التي تتضمن مراعاة مصالح المواطنين المستفيدين من القرض العقاري المدعوم، بدء الصندوق مبكراً في إيداع ” مليار واربعمائة وتسعة وأربعون مليون ريال” في حسابات مستفيدي سكني وذلك عبارة عن أرباح عقود “التمويل المدعُوم” ومبادراته لشهر مارس الحالي قبل موعده المعتاد شهرياً “.

وأوضح بن ماضي، أن 400 مليون ريال من إجمالي الدعم لشهر مارس الحالي خُصصت دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، فيما جاءت 927 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة، و122 مليون ريال لمبادرة دعم المدنيين، مبيناً أن إجمالي المبالغ التي أودعت في الربع الأول من العام الحالي لمستفيدي القرض المدعوم ومبادراته بلغت نحو 4842 مليون ريال ” اربعة مليارات وثمانمائة وأثنان وأربعون مليون ريال”.

وأفاد أن تقديم إيداع الدعم لشهر مارس يأتي تأكيداً من “سكني” على التزامه الوطني في تمكين المواطن من السكن، مشيداً بالجهود التمويلية والسكنية المبذولة من منظومة الإسكان وتعاون الجهات التمويلية في تسريع إيداع الدعم لهذا الشهر ، لافتاً إلى إن إجمالي المبالغ التي أودعت في حسابات المستفيدين من ” القرض المدعوم” ومبادارته منذ إعلان التحوّل عام 2017م وحتى شهر مارس الحالي بلغت نحو 17 مليار و947 مليون ريال.

وأشاد المشرف العام على الصندوق، بالتكاملية وإحترافية الكوادر البشرية وفن إدارة العمل عن بُعد خلال هذه الفترة من قبل منظومة الإسكان والجهات التمويلية التي بدورها أسهمت في استمرارية الإنجاز اليومي في دعم رحلة المستفيد إلكترونياً لحصوله على السكن بكل يسر وسهولة.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية هيأ أكثر من 30 خدمة إلكترونية وخدمة المستشار العقاري ومركز العناية بالمستفيد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي على مدار الساعة للرد على جميع الاستفسارات والأسئلة عن كل ما يتعلق بالبرامج والمبادرات والحلول التمويلية والسكنية، كما تعمل إدارته عن بعُد لمساندة أو تقديم الدعم للمستفيدين إلكترونياً.

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