الرياض.. مداهمة 4 مستودعات تُستخدم لتعبئة معقمات وأدوية منتهية الصلاحية (فيديو)

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وثق مقطع فيديو مداهمة الفرق الرقابية التابعة لوزارتي التجارة والصحة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى، 4 مستودعات في جنوب الرياض تابعة لسلسلة صيدليات، تُستخدم لتعبئة معقمات مغشوشة وحليب أطفال فاسد وأدوية منتهية الصلاحية.

ونشر الإعلامي فيصل العبدالكريم مقطع يظهر جانبًا من المداهمة، التي كشفت قيام عمالة مخالفة بتعبئة وتخزين المعقمات المغشوشة بكميات كبيرة، حيث يتم جلبها في براميل، ومن ثم تعبئتها في عبوات متفاوتة الأحجام، لبيعها في سلسلة الصيدليات، التي تتألف من 17 صيدلية.

وظهر في مداهمة المستودع الثاني وجود عدد كبير من عبوات حليب الأطفال منتهي الصلاحية، وكذلك الأدوية والمنتجات الجنسية غير المصرح باستخدامها، فيما تركزت المنتجات المغشوشة بالمستودع الثالث على المعقمات وحليب الأطفال.

وداهمت الفرق المستودع الرابع، الكائن أعلى أحد فروع سلسلة الصيدليات في حي منفوحة، حيث احتوى على عبوات من المنشطات الجنسية غير المرخصة، وحليب أطفال منتهي الصلاحية، فيما تم إغلاق الصيدلية ومصادرة المنتجات المخالفة فيها.