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«بلدية أحد رفيدة» تواصل عمليات التعقيم والتطهير لعدد من المقرات الحكومية

«بلدية أحد رفيدة» تواصل عمليات التعقيم والتطهير لعدد من المقرات الحكومية
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تواصل- فريق التحرير:

قامت بلدية محافظة أحد رفيدة بعمليات تطهير وتعقيم لعدد من المقرات الحكومية شملت مباني البلدية والشرطة والمرور والدوريات الأمنية وعدداً من المواقع العامة في الحدائق العامة والساحات البلدية وأسواق النفع العام ، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد

وأكد رئيس البلدية محمد سالم الوادعي أن جهود البلدية مستمرة في التعقيم والتطهير في مواقع عديدة ومتفرقة شملت معظم الحدائق من رش وتعقيم كراسي الجلوس وألعاب الأطفال ومظلات الجلوس وحاويات النظافة المتفرقة في المحافظة والمراكز والقرى على الطرق والشوارع والأحياء و المخططات, وأيضاً أسواق النفع العام مثل السوق الشعبي العام وسوق الخضار والفواكه .

وتابع أن البلدية تساهم مع الجهات المختصة في متابعة المواقع العامة مثل إغلاق الحدائق العامة في المحافظة والمراكز واغلاق المنتزهات ومباشرة البلاغات البلدية ومعالجتها.

من جهة أخرى أكد الوادعي أن البلدية قامت بتعقيم وتطهير ورش السكن الخاص بعمال البلدية ، وألزمت الشركات والمؤسسات التي تنفذ المشاريع البلدية بفحص العمال بشكل دوري ومستمر وذلك ضمن الإجراءت الاحترازية في مواقع العمل.

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